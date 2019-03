Nelson Évora vice-campeão europeu de pista coberta

Nelson Évora conquistou neste domingo a medalha de prata nos Europeus de atletismo de pista coberta de Glasgow. Um salto a 17,11m ao quarto ensaio deu ao atleta português o segundo lugar no concurso, atrás de Nazim Babayev, do Azerbaijão, que fez um novo recorde pessoal de 17,29m.

Foi a melhor marca do ano para o saltador de 34 anos, mas acabou por não ser suficiente para lhe garantir um terceiro título europeu consecutivo, depois de ter sido campeão em Praga 2015 e Belgrado 2017. Foi, no entanto, a única medalha conquistada pela comitiva portuguesa em Glasgow

No lugar mais baixo do pódio ficou o alemão Max Hess, com 17,10m.