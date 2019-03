Morata dá vitória ao Atlético Madrid no Anoeta

Fulminante, com um bis em três minutos, Álvaro Morata garantiu a vitória do Atlético Madrid na deslocação a San Sebastián, com a Real Sociedad a perder por 0-2 ao fim de oito partidas sem derrotas na Liga espanhola.

A formação basca falhou a ultrapassagem aos andaluzes Betis e Sevilha, igualmente derrotados na 26.ª jornada, permitindo que os vice-líderes do campeonato se destacassem do rival Real Madrid, "abatido" pelo Barcelona no Bernabéu.

Morata, reforço de inverno, voltou a ser decisivo depois do golo apontado frente ao Villarreal, bisando em dois lances de bola parada, primeiro (30') na sequência de um canto desviado pelo central uruguaio Diego Godín, com um golpe de cabeça que repetiu três minutos depois, num livre de Koke.

O Atlético segue em segundo a sete pontos do líder Barcelona, dispondo de uma vantagem de cinco pontos para os "merengues".