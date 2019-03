Miguel Cardoso abandona Celta de Vigo

O português Miguel Cardoso deixou este domingo o comando técnico do Celta de Vigo, revelou o clube galego após nova derrota na Liga espanhola, frente ao Eibar, referente à 26.ª jornada.

"Miguel Cardoso e a sua equipa técnica não continuarão no Celta, depois de ter sido acordada a rescisão", refere o clube na página oficial, agradecendo ao português "o profissionalismo, dedicação e esforço".

O técnico, de 46 anos, assumiu o Celta de Vigo a 26 de Novembro, à 13.ª jornada, substituindo o argentino Antonio Mohamed, quando a equipa era 14.ª, quatro pontos acima da linha de descida.

O percurso dos galegos não melhorou, pelo contrário, com a equipa - que nos últimos dez jogos soma oito derrotas -, a ocupar o 17.º lugar, um acima da despromoção, com mais dois pontos do que o Villarreal.

O antigo treinador do Rio Ave tinha assumido inicialmente o comando dos franceses do Nantes, clube em que também saiu em Outubro devido aos maus resultados, quando a equipa estava na zona de descida.