Juventus com Ronaldo vence em Nápoles

A Juventus venceu por 1-2, este domingo, na deslocação ao terreno do vice-líder Nápoles, em jogo da 26.ª jornada da Serie A italiana, aumentando para 16 pontos a vantagem sobre o perseguidor mais próximo, que desperdiçou um penálti a seis minutos dos 90.

Massimilliano Allegri recorreu a Cristiano Ronaldo, recuperado de uma lesão no tornozelo, numa decisão que se revelou fatal para a equipa de Carlo Ancelotti. Ronaldo isolou-se e foi travado em falta, à entrada da área, pelo guarda-redes Alex Meret (25’). Aproveitou a Juventus para marcar por Pjanic na conversão do respectivo livre directo.

Com Piotr Zielinski a rematar ao poste da baliza do também polaco Szczesny, o Nápoles desperdiçou a possibilidade de igualar, dando a Emre Can a oportunidade de assinar o 0-2 (39’) para os heptacampeões italianos.

Em inferioridade numérica até ao início da segunda parte, o Nápoles reduziu por Callejón (61’) e só não pontuou porque Lorenzo Insigne desperdiçou um penálti (84’), num jogo com duas expulsões (Pjanic, aos 47', por acumulação) e nove cartões amarelos.

A Juventus soube sofrer e suportar a reacção dos locais, caminhando a passos largos para a conquista do oitavo título de campeão.