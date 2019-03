Desp. Chaves e Santa Clara anulam-se

O Desp. Chaves conseguiu mais um ponto do que o último classificado e o antepenúltimo da tabela, mas continua a fazer-lhes companhia na zona de despromoção, depois de um empate sem golos, diante do Santa Clara, na 24.ª jornada.

A melhor ocasião de golo surgiu logo aos 3', quando William apareceu isolado frente a Marco, com o guarda-redes dos açorianos a levar a melhor. O avançado voltaria a estar em evidência perto da meia-hora, com um cabeceamento perigoso.

Do lado do Santa Clara, foi Ukra quem ameaçou as redes de António Filipe por duas vezes (12' e 19'), em ambos os casos com remates de fora da área que saíram rente à base do poste direito da baliza.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Depois de uma primeira parte repartida em matéria de ocasiões, o segundo tempo foi quase em exclusivo dominado pelo Desp. Chaves, que esteve perto do golo em mais um par de situações, que obrigaram António Filipe a duas defesas de recurso.

Contas feitas, o Santa Clara continua tranquilo no oitavo lugar, com 31 pontos, mais onze do que os flavienses, que estão a quatro pontos de distância da primeira equipa fora da zona de descida.