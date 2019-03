Chelsea bate Fulham no regresso de Kepa

Com Kepa Arrizabalaga de regresso à baliza do Chelsea, ao Chelsea obteve um apertado triunfo, por 1-2, no derby londrino, em Craven Cottage, da 29.ª ronda da Premier League, deixando o Fulham no penúltimo lugar ao mesmo tempo que se colou ao quinto lugar, do Arsenal, podendo ainda aspirar ao quarto, caso vença o jogo em atraso com o Brighton, da 27.ª jornada.

Gonzalo Higuaín (20') colocou a equipa de Maurizio Sarri na frente da partida, mas a vantagem duraria apenas oito minutos, com Calum Chambers a igualar para os locais. Curiosamente, o resultado final acabaria por ficar definido ao 31.º minuto, com Jorginho a garantir a vitória dos "blues".