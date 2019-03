Betis derrotado pelo Getafe em Sevilha

Depois da eliminação na meia-final da Taça do Rei, o Betis de Sevilha voltou a perder na Liga espanhola, saindo derrotado em pleno Benito Villamarín (1-2) frente ao Getafe, quarto classificado a seis pontos do Real Madrid, com 26 jornadas decorridas.

O Betis de William Carvalho falhou a ultrapassagem ao rival Sevilha, sexto da geral, tendo sido surpreendido com dois golos na primeira parte, primeiro por Leandro Cabrera (20') e depois por Jaime Mata (44').

William ainda deu esperanças ao Betis, assistindo de forma brilhante o veteraníssimo Joaquín (75'), cujo golo foi insuficiente para evitar a derrota. Também lançado no segundo tempo, Jese chegou à igualdade... em lance anulado por posição irregular, que o VAR confirmou.

Apesar do desfecho negativo, os adeptos do Betis aplaudiram com uma ovação o antigo avançado dos sevilhistas Jorge Molina, que soma a terceira época ao serviço do Getafe depois de seis anos no Betis.