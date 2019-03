Belenenses SAD goleia no regresso ao Jamor

A equipa do Belenenses SAD voltou a jogar no Estádio Nacional, no Jamor, e o regresso ao recinto a que tem chamado casa não podia ter corrido melhor: a equipa orientada por Silas goleou o Feirense, último classificado da I Liga, por 4-0.

O primeiro golo da partida surgiu logo aos cinco minutos, apontado por Lucca. O jovem avançado Kikas, que se estreara a marcar no campeonato na jornada anterior, no triunfo frente ao Sp. Braga, fez o 2-0 aos 34’. E o jovem que tem dividido a sua temporada entre a equipa principal e a formação sub-23 do Belenenses SAD “bisou” aos 67’. A tarde perfeita do jovem de 20 anos terminaria com a assistência para Licá fazer o 4-0, aos 84’.

O Belenenses SAD passou a somar 36 pontos, igualando o V. Guimarães (que tem menos um jogo disputado) no sexto lugar da classificação. Já o Feirense sofreu a sexta derrota consecutiva e afunda-se na última posição.