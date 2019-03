Sporting começou com pressa mas demorou a chegar à tranquilidade

Num jogo em que foi da tranquilidade ao susto e conseguiu acabar com relativa calma, o Sporting bateu o Portimonense (3-1) e manteve a perseguição aos lugares no pódio da I Liga. Depois de terem assistido ao triunfo do Benfica sobre o FC Porto e à vitória do Sp. Braga sobre o Rio Ave, os “leões” começaram bem, ameaçaram construir um resultado robusto, mas acabaram a passar por alguns sobressaltos antes de encerrarem definitivamente as contas. Mais uma grande noite de Bruno Fernandes (duas assistências e um golo) proporcionou o regresso aos triunfos no campeonato, após o empate frente ao Marítimo.

No reencontro com uma equipa da qual não guarda boas memórias (o último encontro, em Outubro, terminou com derrota por 4-2, na recta final do consulado de José Peseiro), o Sporting apostava no factor casa: historicamente, em 15 partidas frente aos algarvios somava outros tantos triunfos. E este Portimonense, apesar de ter assustado, não é o mesmo desde que ficou sem Nakajima. A equipa de Folha apresentou-se em Alvalade na pior fase da época (um ponto conquistado nos cinco jogos anteriores) e sem poder contar com o melhor marcador da equipa, Jackson Martínez, castigado.

Com um excelente início, os “leões” assumiram o controlo da partida e rapidamente se colocaram em vantagem no marcador. Diaby fez o 1-0 aos dez minutos, de cabeça, e no minuto seguinte foi Raphinha a marcar: lançado com espaço, o brasileiro acelerou pela direita e desferiu um remate indefensável. Dois golos e duas assistências de Bruno Fernandes, e em Alvalade parecia adivinhar-se uma noite tranquila para o Sporting.

Positivo/Negativo Positivo Bruno Fernandes Ninguém discute que é ele a grande figura deste Sporting. Os números do internacional português são eloquentes: chegou aos 12 golos no campeonato (menos dois do que Bas Dost), e juntou mais duas assistências à conta pessoal.

Positivo Paulinho e Lucas Fernandes Foram, na primeira parte, os grandes agitadores do Portimonense em Alvalade. Paulinho esteve nas melhores jogadas e fez o golo. Lucas abanou a trave da baliza de Renan. Negativo Bas Dost Há um lance que resume o mau momento de forma do holandês: mesmo antes do intervalo, surgiu isolado perante o guarda-redes e tentou fazer o passe para o lado – para ninguém. Pouco em jogo, foi substituído ainda antes dos 60’.

Mas o Portimonense começou a equilibrar os acontecimentos e, depois de assustar Renan (remate de Aylton Boa Morte aos 21’) chegou mesmo ao golo: Gudelj deu espaço no meio-campo, a bola chegou na esquerda a Aylton Boa Morte, que fez o passe para Paulinho reduzir a diferença no marcador.

A partida continuou em ritmo vivo e até ao intervalo o resultado podia ter sofrido alterações para ambos os lados. O Sporting ameaçou aos 34’, num passe de Raphinha que Bas Dost deixou passar para Diaby, mas o maliano perdeu demasiado tempo e quando fez o remate já tinha um adversário à frente. Na resposta, os algarvios semearam o pânico na área “leonina” em duas ocasiões. Mathieu e Acuña desentenderam-se e perderam a bola para Paulinho, cujo remate foi travado por Renan. A sobra ficou para Wellington, cujo remate também esbarrou numa defesa extraordinária do brasileiro. E, já no período de compensação, uma verdadeira bomba de Lucas Fernandes acertou com estrondo na trave.

