Fundação ARCO adquiriu obras no valor de 140 mil euros na ARCOmadrid

A Fundação ARCO adquiriu obras no valor de 140 mil euros na Feira Internacional de Arte Contemporânea - ARCO, que termina este domingo, anunciou a Entidade das Feiras de Madrid (IFEMA).

As obras adquiridas na feira de arte contemporânea, com a assessoria de Vincent Honoré e Manuel Segade, correspondem a quatro artistas, Marion Verboom, da galeria Jerome Poggi, Santiago de Paoli, da Jocelyn Wolff, Henrik Olese, da Chantal Crousel, e Rodrigo Hernández, da Chertlüdde Galerie, que vão passar a fazer parte da Colecção da Fundação ARCO, que se encontra no Centro de Arte Dois de Maio (CA2M), da Comunidade de Madrid.

As obras foram adquiridas com os fundos arrecadados no jantar organizado na terça-feira passada, por ocasião dos Prémios "A", para coleccionadores, segundo a mesma fonte.

O Centro Nacional de Arte Rainha Sofia, em Madrid, adquiriu, por seu turno, 19 obras na ARCO, dos artistas Maja Bajevic, Nestor Basterretxea, Andrea Büttner, June Crespo, Alejandro Garrido, Lugan, Rosalind Nashashibi, Marwan Rechmaoui e Azucena Vieites, no valor de 350 mil euros

Por sua parte, o Centro de Arte Contemporânea do Museu de Arte de Lima comprou uma obra de Claudia Martinez Garay, da galeria Ginsberg, e a Fundação Helga de Alvear, de Cáceres, na Andaluzia, sul de Espanha, adquiriu obras de artistas como Jenny Holzer, Mario Merz, Antonio Ballester Moreno, Jan Dibbets, Minjung Kim e Sol LeVitt, noticiou a agência espanhola Efe, sem divulgar os montantes das compras.