MIRA Mobile Prize: todas as ruas do mundo, a preto e branco

Foram submetidas mais de 5000 imagens à segunda edição do MIRA Mobile Prize Black&White, concurso dedicado à fotografia de rua a preto e branco. "A ideia foi trazer todas as ruas do mundo até Campanhã", referiu a organização ao telefone com o P3.

O júri internacional, composto por Armineh Hovanesian, Brendan Ó Sé, Cláudia Contreras, Lara Jacinto e Sukru Mehmet Omur, elegeu como vencedora a imagem do australiano Anthony Ginns, que retrata um homem à frente de um hotel a apanhar sol. As 50 imagens finalistas, todas feitas com recurso a smartphone, estão agora em exposição no Espaço MIRA, em Campanhã, no Porto, onde vão permanecer até dia 23 de Março. Em projecção, no mesmo local, estão mais 150 fotografias que mereceram destaque nesta edição do concurso.

Será também editado um fotolivro com as 50 imagens finalistas, que dá particular destaque a Anthony Ginns e à melhor imagem portuguesa a concurso, qe foi captada pelo portuense António Martins Teixeira, um especialista em fotografia estenopeica que abandonou, excepcionalmente, o processo artesanal em detrimento das novas tecnologias. A organização garante que esta edição do concurso contou com um número muito superior de candidaturas face ao ano anterior: "As pessoas estão a fotografar cada vez mais, o que se reflecte também na adesão ao concurso."