A santa paciência

O drama do meu pai, que eu tive o azar de herdar, era não ter paciência. Ele dizia que trocava metade das qualidades que tinha só por um pouco de paciência.

Para consolá-lo, eu perguntava se a paciência era coisa assim tão boa. A reacção dele era lançar-se num longo e erudito elogio da paciência.

Dizia que a paciência é sabedoria e que a impaciência é tolice. Quantas coisas boas acontecem imediatamente no momento em que as desejamos? Nenhuma. Ou uma, muito de vez em quando - mas o suficiente para passarmos o resto da vida à espera duma repetição que nunca mais chega.

A paciência não é ser capaz de esperar. É uma forma de compreensão. Aceita que os seres humanos são seres humanos e que as nossas vidas não são maquinais. Isto com a ressalva, sendo ele engenheiro naval, que as máquinas também não são completamente previsíveis, precisando elas, também, de um bocadinho de paciência.

A paciência acalma porque reconhece que o tempo é o barco que pode levar o nosso desejo à satisfação. É com paciência que se esperam as cerejas. Importá-las do outro hemisfério, pagar uma fortuna e ser forçosamente desiludido é o prémio que a impaciência ganha. Pior ainda, de barriga empanturrada, é perder o apetite acumulado de nove meses quando aparecerem as primeiras cerejas nossas.

O melhor molho é ter muita fome mas até para se ter fome é preciso paciência. Será que a pessoa paciente espera que seja hora de almoçar? Será isso esperar? Não. É esquecer e descobrir, quando se senta à mesa, que está cheio de fome - que sorte!