Vi ontem no PÚBLICO que o secretário-geral do PS tinha eliminado Maria João Rodrigues da lista dos deputados para a Europa. Lamentável. Uma eurodeputada cheia de prestígio e de trabalho reconhecido. Por outro lado, escolheu para número um, o ministro mais incompetente destes últimos anos. Vamos ver o resultado destas sinistras manobras.

Manuel Almeida, Lisboa

Austeridade ou não

Quando a "austeridade" se impôs, tanto o PS como o PSD, na condição de oposição, criticaram, respectivamente, a austeridade ou o facto de se ter chegado a esta circunstância. Devido à austeridade, fizeram-se cortes de várias naturezas na função pública e aumentaram-se impostos (considerando que os funcionários públicos foram prejudicados não só com o congelamento das carreiras, como, acrescidamente, com o reflexo do aumento generalizado dos impostos). A oposição de esquerda criticou estas medidas restritivas; no entanto, principalmente o PS (de que a restante esquerda se quer demarcar a este nível, mas sem poder ou convicção suficiente), mantêm as medidas de austeridade, logo, por consequência, corroborando as políticas de direita que então criticavam. Numa palavra, o governo actual dá razão às políticas de direita (que asfixiaram o povo português), pois, pelas mesmas razões alegadas pela direita, mantêm as medidas que esta determinou. Seria honesto que governo manifestasse claramente, afinal, se aprova ou não o que o governo anterior deliberou, pois, é dedutível que, se mantém as medidas e mantém as respectivas justificações, concorda com o que, quando na oposição, afirmava que não concordava.

Luís Filipe Rodrigues, Santo Tirso

Professores doentes coagidos a trabalhar

Ultimamente, os media têm noticiado que professores atingidos com doenças de certa gravidade, debilitados e exauridos - muitos com mais de 60 anos e outros próximos da reforma – têm sido obrigados a trabalhar por parecer injuntivo de juntas médicas. Professores - atingidos por diversas tipologias de cancros, atingidos por AVC que deixam sequelas, professores com síndrome de exaustão (burnout), com perturbação de Ajustamento – Reacção Depressiva prolongada e outras doenças incapacitantes - têm sido recambiados para as escolas. É desumano e é inadmissível observar professores doentes, quase desprovidos de voz, sem capacidade física e psíquica para aguentar o ritmo infernal das aulas, sem nenhuma resiliência, serem obrigados a suportar o inferno dessas salas de aulas. Com esta insana obrigatoriedade de professores doentes regressarem às salas de aula, desaproveitam-se os professores mais novos, mais saudáveis e mais resilientes que estavam a substituir os docentes enfermos, dando lugar aos docentes doentes que, inumanamente, regressam e quem perde são os alunos, é o sistema educativo. Como, recentemente, afirmou, e bem, o presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamento de Escolas Públicas, Filinto Lima: “Tudo isto é uma vergonha”. Acrescentarei: e é funestamente triste, num regime democrático.

António Cândido Miguéis, Vila Real