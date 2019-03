Família de Otto Warmbier critica elogios de Trump a Kim Jong-un

Os pais de Otto Warmbier, o jovem norte-americano detido em 2016 na Coreia do Norte e que acabou por morrer logo após o regresso aos Estados Unidos devido a lesões cerebrais profundas sofridas durante o cativeiro, criticaram esta sexta-feira o Presidente dos EUA Donald Trump e afirmaram que "nenhuma desculpa ou elogio rasgado pode mudar" o facto que "Kim [Jong-un] e o seu regime maléfico são responsáveis" por aquela morte.

A declaração surge após a cimeira entre Trump e Kim no Vietname, que terminou sem acordo sobre o desarmamento nuclear da Coreia do Norte. Numa conferência de imprensa após o encontro entre o Presidente norte-americano e o ditador norte-coreano, e questionado sobre a morte de Warmbier, Trump disse aos jornalistas que Kim lhe disse que não teve qualquer envolvimento no caso. “E eu acredito na palavra dele”, acrescentou Trump, dizendo ainda que Kim Jong-un manifestou pesar sobre o incidente.

Mais tarde, numa entrevista à Fox News, Trump disse gostar pessoalmente de Kim. "Porque é que não haveria de gostar dele?", questionou.

Em comunicado, Fred e Cindy Warmbier responsabilizam o regime norte-coreano pela “inimaginável e desumana crueldade” que resultou no seu filho.

No Twitter, Donald Trump reagiu entretanto e escreveu que foi “mal interpretado”, acrescentando que a Coreia do Norte é efectivamente responsável pelo “mau tratamento e morte de Otto”.

"Gosto do Otto e penso nele muitas vezes!", escreveu ainda.

Otto Warmbier, na altura um estudante universitário de 21 anos, foi detido em Janeiro de 2016 na Coreia do Norte, acusado de furtar um cartaz de propaganda política no hotel onde estava hospedado, em Pyongyang. Por esse crime foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados. A Coreia do Norte acabou por libertar o norte-americano em Junho de 2017, mas Warmbier chegou aos EUA em estado vegetativo. Dias depois, internado no centro hospitalar da Universidade de Cincinnati, no estado de Ohio, o jovem acabou por morrer com "danos cerebrais graves".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um juiz federal dos Estados Unidos chegou a condenar a Coreia do Norte a indemnizar os pais de Otto Warmbier em 501 milhões de dólares (440 milhões de euros, aproximadamente), mas a sentença permanece por executar.

O caso de Otto Warmbier não é único: há mais cidadãos norte-americanos detidos na Coreia do Norte. Num dos casos mais recentes, um professor universitário de nacionalidade americana e sul-coreana foi detido no aeroporto internacional de Pyongyang quando se preparava para sair do país. Leccionava na Universidade de Ciência e Tecnologia de Yanbian, na China, que mantém uma parceria com uma instituição de ensino superior em Pyongyang.

Em Março de 2018, outro norte-americano de origem sul-coreana, Kim Dong Chul, de 62 anos, foi condenado a dez anos de trabalhos forçados por “subversão”. Em 2012, um missionário norte-americano, Kenneth Bae, foi preso e condenado a 15 anos de trabalhos forçados por crimes contra o Estado norte-coreano. Acabou por ser libertado dois anos depois.