Incêndio no centro do Porto faz pelo menos cinco feridos. Um homem está desaparecido

Cinco pessoas foram hospitalizadas neste sábado na sequência de um incêndio num prédio, no centro do Porto. Há ainda registo de um homem desaparecido, confirmou ao PÚBLICO fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

O prédio de quatro andares localiza-se na rua Alexandre Braga, na zona do mercado do Bolhão, na baixa da cidade.

O alerta foi dado às 4h39 deste sábado. No local encontram-se 39 operacionais e 11 veículos, entre INEM e bombeiros, encontrando-se já o incêndio em fase de rescaldo.