Quem quer um bom steak and kidney pie em Portugal terá de fazê-lo em casa

Nem sei como se diz beef dripping em português. Será sebo de vaca? De boi? Em Portugal só me lembro, para aí nos anos 1960, de comprar sebo na drogaria. Para cozinhar? Não, para massajar a pele duma bola de futebol ou de umas botas de cabedal, ditas alentejanas. O sebo era amarelado e tinha um cheiro ligeiramente azedo que não era desagradável.

Já neste século consegui uma bola de sebo branco, sem cheiro, dum criador de gado arouquês. Usei-o para fazer sabão mas arrependi-me de não o ter usado para fazer a minha empada favorita: o steak and kidney pie.

Não é brincadeira. Na Amazon americana 450 gramas de sebo de boi de pastagem (grass-fed beef tallow) custam 12 dólares. Outra gordura bovina usada pelos britânicos para cozinhar salgados e doces é o suet - a gordura que envolve os rins.

Todas as gorduras de animais de pastagem estão na moda, graças às dietas paleo. Em Portugal continua a haver um enorme preconceito contra elas, embora a banha de porco (tal como a margarina Vaqueiro) continuem a entrar nos restaurantes, muitas vezes ao mesmo tempo, sem dar nas vistas mas agradando às nossas boquinhas.

Há três instâncias em que o beef dripping me surpreendeu. A primeira foi quando a minha mãe me contou que durante a Segunda Guerra Mundial, por causa do racionamento da manteiga, os ingleses barravam o pão com dripping.

Quis provar e espantei-me que não era nada mau. Nunca mais comi - até por ser um fanático da manteiga - mas acredito que, tal como a banha e o toucinho de porco preto criado a comer bolota, o sebo de bois de pastagem de boas raças possa ser uma delícia. O sabor está sempre na gordura.

A segunda vez foi ao comer fish and chips na Inglaterra. Com a minha snobeira de peixeiro português - menino linguadeiro de Cascais -, estava à espera de odiar. As batatas fritas eram grossas e nada estaladiças e os filetes eram envolvidos num polme grosso feito com cerveja e muita farinha.

Mas adorei. Diz-se que foram judeus portugueses que ensinaram os ingleses a fritar fish and chips. Some-se a isso a maneira como Catarina de Bragança convenceu os ingleses a beber chá e compreende-se a dívida que tem o Reino Unido ao seu mais velho aliado.

Como é que eram fritos o peixe e as batatas? Já adivinhou: em sebo de boi. Também os belgas, inventores das batatas fritas, as fritavam em sebo. Os alsacianos preferem a banha de pato. A minha mãe fritava-as em banha de porco - e ficavam sempre magníficas.

Há indícios científicos que a tão desprezada banha de porco seja até mais saudável do que a margarina. Espere-se que haja em Portugal um renascimento das gorduras animais com um cuidado particular para os animais criados ao ar livre e alimentados naturalmente, sem recurso a rações.

O steak and kidney pie da minha mãe era glorioso e ela fazia tanto a massa como o recheio com sebo de boi. É esse, aliás, o segredo: usar a carne, os rins e a gordura de vaca. As receitas que se encontram por aí recomendam rins de outros animais - mas é um erro escusado. É melhor fazer um pie com carne de borrego e rim de borrego, usando gordura de borrego.

O preconceito contra os rins - em Portugal desapareceram das cartas dos restaurantes - é outro tiro no pé. Eu conseguia convencer a minha mãe a pôr tanto rim como carne - mas foi um êxito isolado.

Este mês tenho estado a provar os pies da Jon Thorners, uma empresa inglesa com muita fama. Embora não sejam tão más como as mais baratas tenho de confessar que só gostei duma: a minted lamb and vegetable pie.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Comprei e comi uma dúzia de pies e pasties diferentes - o pior foi, logo por azar, o steak and kidney pie. A carne é seca e o rim é quase inexistente (e é imperdoavelmente de porco).

Todas as empadas da Jon Thorners estão cheias de ingredientes artificiais - até nem me importaria se fossem saborosas e não me deixassem mal disposto. São, de facto, de digestão difícil. Nunca mais me apanham a jeito.

É mesmo verdade, como dizia a minha mãe, que é muito melhor (e mais barato) fazer o steak and kidney pie em casa - até para saber o que está lá dentro.