PSG continua a ritmo histórico

Nunca se tinha visto: com 71 pontos em 26 jornadas, o Paris Saint-Germain fez história na Liga francesa. Um desempenho dominador e sem par no futebol francês, que tem feito do campeonato um passeio para a equipa de Thomas Tuchel.

Neste sábado o Paris Saint-Germain obteve a 23.ª vitória em 26 jornadas, ampliando para 20 pontos a vantagem sobre o Lille, segundo classificado. Mas os parisienses não se livraram de um susto, antes de Mbappé resolver a questão com um “bis”.

Na visita ao Caen, antepenúltimo na classificação, o Paris Saint-Germain viu-se em desvantagem no marcador os 56’, com Casimir Ninga a adiantar os anfitriões.

Porém, a equipa de Thomas Tuchel reagiu e deu a volta à situação. Três minutos depois, Kylian Mbappé restabeleceu a igualdade na marcação de uma grande penalidade. E, já aos 87’, o internacional francês “bisou” para consumar a reviravolta no marcador.