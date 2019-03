Portugueses falham final na velocidade

As finais da velocidade nos campeonatos da Europa de pista coberta, que estão a decorrer em Glasgow, não terão qualquer atleta português. Na jornada da tarde do segundo dia de competição, tanto a dupla masculina como a representante feminina não avançaram para as corridas das medalhas, que se disputam neste sábado.

Na prova masculina, o melhor acabou por ser Carlos Nascimento, que ainda esteve uns minutos em posição de ser repescado para a final, depois de ter sido quarto na primeira das três séries (qualificam-se os dois primeiros de cada série, mais os dois melhores tempos), com 6,71s, mas o atleta do Sporting saltou fora da zona de repescagem depois da segunda série. Era na segunda série que estava Acuiam Lopes, que ficou em sétimo, com 6,79s.

Antes, Lorene Bazolo foi quinta na terceira série, com o tempo de 7,35s, a 13.ª marca entre as 24 atletas que correram nas meias-finais.