Nacional vence Tondela e deixa zona de descida

O Nacional regressou este sábado às vitórias, deixando a zona de despromoção com um salto para o 12.º lugar, ao vencer na recepção ao Tondela, por 3-2, resultado que deixa os beirões na zona de despromoção à passagem da 24.ª jornada.

Uma semana depois da derrota sofrida na visita ao Santa Clara, a equipa madeirense ganhou com golos de Riascos (36’), Tissone (62’) e Vítor Gonçalves (83’), num jogo em que o Tondela inaugurou o marcador na conversão de uma grande penalidade, por Tomané (22’), e ainda chegou ao 2-2, por Moufi (66’).

O Nacional subiu provisoriamente ao 12.º lugar, com 26 pontos, mais três do que o Tondela, que averbou a terceira derrota seguida e caiu para o 16.º posto, o primeiro da zona de despromoção, à frente do Desp. Chaves (19) e do Feirense (14), que ainda não jogaram nesta ronda.