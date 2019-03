Manchester United sofreu para subir ao quarto lugar

O Manchester United recebeu e venceu o Southampton (3-2) e aproveitou o empate do Arsenal (1-1 na visita ao Tottenham) para ultrapassar os “gunners” e subir ao quarto lugar na classificação. Mas a equipa de Ole Gunnar Solskjaer não teve tarefa fácil perante o “aflito” Southampton, primeira equipa acima da zona de despromoção na Premier League.

Os “red devils” chegaram ao intervalo em desvantagem no marcador, devido a um grande golo de Yan Valery para o Southampton (26’). Mas o Manchester United precisou de sete minutos para dar a volta ao resultado: o 1-1 surgiu num tiro de fora da área, indefensável, de Andreas Pereira, que se estreou a marcar na Premier League (53’). E o brasileiro fez depois o passe para Lukaku, que tirou um adversário da frente e atirou rasteiro, fora do alcance do guarda-redes, para o 2-1 (59’).

Só que o Southampton não se ia deixar abater assim tão facilmente. A equipa de Ralph Hasenhüttl partiu para cima do Manchester United e foi recompensada com um livre directo, aos 75’, que James Ward-Prowse transformou de forma irrepreensível. De Gea bem se esticou, mas não conseguiu chegar à bola.

Porém, o Manchester United ainda foi a tempo de reagir e, aos 89’, Lukaku “bisou” para fazer o 3-2. O belga, após passe de Fred, disparou de primeira à entrada da área para recolocar os “red devils” na frente do marcador.

Com as bancadas de Old Trafford em festa, o Manchester United teve, já no período de compensação, a possibilidade de ampliar a vantagem num penálti a castigar falta sobre Rashford. Mas Pogba permitiu a defesa do guarda-redes do Southampton.

O Manchester United passou a somar 58 pontos, ultrapassando o Arsenal (57 pontos) e aproximando-se do Tottenham (61 pontos), dois adversários neste sábado empataram a 1-1. Os “gunners” até estiveram na frente do marcador, graças a um golo de Aaron Ramsey, mas Harry Kane, de penálti, viria a restabelecer a igualdade.

Num festival de futebol atacante do Manchester City, bastou um golo solitário de Mahrez para dar a vitória à equipa de Pep Guardiola na visita ao Bournemouth (0-1). Os “citizens” ultrapassaram à condição o Liverpool e subiram à liderança da Premier League, à espera do que os “reds” façam no domingo no “derby” do Merseyside, frente ao Everton.

O Wolverhampton de Nuno Espírito Santo recebeu e venceu o Cardiff City (2-0), com golos de Diogo Jota e Raúl Jiménez.