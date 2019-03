O jogo dos Ingebrigtsen deu ouro a Jakob e bronze a Henrik

Ao segundo dia dos campeonatos da Europa de pista coberta, que estão a decorrer em Glasgow, Jakob Ingebrigtsen começou mais uma colheita do ouro. O mais novo dos três fundistas noruegueses triunfou na final dos 3000m, naquele que foi o seu primeiro título em grandes competições indoor, batendo sem discussão toda a concorrência, que incluiu o seu irmão nove anos mais velho Henrik, que cortou a meta em terceiro para o seu terceiro pódio consecutivo na prova – terceiro em 2015 e segundo em 2017.

A final foi como se esperava, uma luta entre os Ingebrigtsen e os restantes finalistas. Os manos foram controlando o andamento e aceleraram nas últimas voltas da corrida. O britânico Chris O’Hare foi atrás dos noruegueses e conseguiu intrometer-se entre os dois, conquistando a medalha de prata. Henrik, a correr de óculos escuros, ainda se lançou para a meta, mas não conseguiu recuperar, e Jakob confirmou as suas credenciais como corredor de grande futuro e que já lhe valem títulos a nível continental.

Esta foi a primeira medalha de ouro de um atleta norueguês em Europeus de pista coberta, e Jakob tornou-se no mais jovem campeão de sempre da competição, com 18 anos e 163 dias. “Fizemos um bom trabalho. Falámos antes da corrida e acabámos com duas medalhas”, declarou o jovem campeão nórdico. Já Henrik acabou por ficar satisfeito com o bronze e com o ouro do irmão: “Acho que o Jakob hesitou um bocadinho e eu pensei que o ouro ia ser meu. Arrisquei, mas foi demasiado cedo.” Para Gjert, o pai que também é o treinador, não houve qualquer hesitação, foi uma questão de estratégia: “É isto que o Jakob faz, deixa-o ir à frente uns metros e depois ultrapassa-o.”

Jakob ainda terá neste domingo a possibilidade de conquistar mais um título em Glasgow, já que vai correr a final dos 1500m, mas sem qualquer um dos irmãos para lhe fazer companhia – Filip, o irmão do meio, foi desclassificado nas meias-finais. Jakob é o principal favorito e, em caso de mais um triunfo, irá repetir o feito dos Europeus ao ar livre do ano passado, em Berlim, onde se sagrou campeão dos 1500m e dos 5000m.