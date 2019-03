FC Porto-Benfica: tudo o que precisa de saber sobre o clássico

O FC Porto e o Benfica já se defrontaram duas vezes esta época, mas este clássico tem um sabor especial: separados por um ponto, o FC Porto-Benfica deste sábado, com arbitragem de Jorge Sousa, é um passo importante nas ambições pelo título de campeão nacional de futebol. O PÚBLICO vai seguir o desafio ao minuto.

Separados por um ponto

Sérgio Conceição e Bruno Lage estão dispostos a jogar cartada decisiva na discussão do título, no terceiro ano seguido em que FC Porto e Benfica se defrontam separados por um ponto, agora com vantagem "azul-e-branca". Augusto Bernardino faz a antevisão do jogo.

O que dizem as estatísticas menos óbvias

Diogo Cardoso Oliveira lança um olhar diferente sobre o clássico, com lupa nas estatísticas menos comentadas e nas curiosidades escondidas. E uma surpresa na diferença entre Bruno Lage e Rui Vitória.

Retratos de dois treinadores enquanto jovens

Sérgio Conceição e Bruno Lage são aquilo a que se chama “homens da casa” de FC Porto e Benfica. Mas as carreiras destes dois técnicos da mesma geração não podiam ser mais distintas. Marco Vaza traça o perfil dos dois.

A história do FC Porto e Benfica nos seus emblemas

Há algo que tem acompanhado a vida centenária de FC Porto e Benfica: os símbolos de ambos os clubes têm evoluído ao longo das décadas. Descubra as diferenças e as explicações para as mudanças feitas, um trabalho interactivo de José Alves e Diogo Cardoso Oliveira.