Bayern goleia e alcança Borussia na liderança

Está definitivamente relançada a luta pelo título na Bundesliga. O Bayern Munique venceu na visita ao Borussia Mönchengladbach (1-5), tirando partido da derrota sofrida na sexta-feira pelo Borussia Dortmund em Augsburgo (2-1) para alcançar o rival no topo da classificação, com 54 pontos.

A saber desde a véspera que o Borussia tinha sido derrotado, o Bayern entrou neste sábado em campo decidido a aproveitar. E não demorou muito tempo a passar das intenções aos actos. Logo aos dois minutos Javi Martínez inaugurou o marcador, após passe de James Rodríguez.

Aos 11’ Thomas Müller ampliou a vantagem bávara, na recarga a um primeiro remate que o guarda-redes do Mönchengladbach tinha defendido para a frente, mas os anfitriões conseguiram amenizar as coisas ainda antes do intervalo. Após passe de Thorgan Hazard, Lars Stindl fez o 1-2.

O Borussia Mönchengladbach tinha entrado na 24.ª jornada em terceiro lugar na tabela, mas a atravessar um momento negativo nos jogos em casa a contar para a Bundesliga. Após nove vitórias em outras tantas partidas na condição de visitada, para o campeonato, a equipa de Dieter Hecking estava numa série de duas derrotas consecutivas em casa.

E logo no início do segundo tempo o Bayern fez questão de aproximar o adversário da terceira derrota caseira seguida. Thiago Alcántara fez o passe e Robert Lewandowski concretizou o 1-3 logo os 47’, devolvendo conforto à equipa de Niko Kovac, que foi sempre superior ao adversário.

Ainda houve tempo para mais dois golos, com Serge Gnabry a fazer o quarto aos 75’ e Lewandowski a fechar as contas aos 90+1’, de penálti. Renato Sanches, que começou a partida no banco, entrou aos 80’ para o lugar de James Rodríguez.

Outro português esteve em destaque neste sábado na Bundesliga: Gonçalo Paciência marcou o golo da vitória do Eintracht Frankfurt (3-2) na recepção ao Hoffenheim. Foi o primeiro golo do avançado no campeonato alemão e permitiu à sua equipa aproximar-se do quarto lugar na classificação.