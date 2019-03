Barcelona volta a vencer “el clásico

Três dias depois de se terem defrontado no Santiago Bernabéu, Real Madrid e Barcelona voltaram a defrontar-se no Santiago Bernabéu. Se a meio da semana a partida foi a contar para a Taça do Rei (os catalães venceram por 0-3 e garantiram a presença na final), desta vez era um encontro da Liga espanhola. E repetiu-se o desfecho: o Barça venceu (0-1) e reforçou a liderança na classificação, ampliando a vantagem sobre o rival para 12 pontos.

Um golo de Rakitic bastou para a equipa de Ernesto Valverde vencer, pela segunda vez em três dias, o Real Madrid. Apesar de uma boa entrada dos “merengues”, foram os catalães a chegar à vantagem no marcador: aos 26’ Rakitic foi rápido a fugir a Sergio Ramos, recebeu a bola de Sergi Roberto e colocou a bola milimetricamente, por cima de Courtois, para o único golo do encontro.

A reacção do Real Madrid não foi suficiente para causar grandes problemas a Ter Stegen, e até ao intervalo ainda podia ter sido o Barcelona a voltar a marcar. Suárez recebeu de Rakitic, passou por Varane e, em excelente posição, disparou para excelente defesa de Courtois.

Na segunda parte o Real Madrid foi perdendo clarividência, enquanto o Barcelona geria os acontecimentos. O 0-2 esteve muito perto de surgir aos 58’, mas uma bola de Jordi Alba, desviada em Carvajal, não chegou a nenhum companheiro e passou centímetros ao lado do poste.

Os “merengues” não deram muito trabalho a Ter Stegen e não conseguiram forçar o erro na defesa do Barcelona. Num dos raros lances em que os catalães facilitaram, Vinícius ficou com a bola, mas o remate do brasileiro foi interceptado por Lenglet (59’). Já na recta final, aos 87’, Benzema testou a atenção de Ter Stegen com um remate de longe, que o alemão encaixou sem problemas.

O Barcelona passou a somar 60 pontos na Liga espanhola, mais 12 do que o Real Madrid e mais dez do que o Atlético de Madrid, que no domingo visita a Real Sociedad.