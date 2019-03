"Isto é extremamente importante". Lançada cápsula espacial privada Crew Dragon

A cápsula espacial Crew Dragon foi neste sábado lançada do Cabo Canaveral, no estado norte-americano da Flórida, com destino à Estação Espacial Internacional.

“Descolou! O próximo grande salto num novo capítulo dos sistemas de voos espaciais humanos deixou a plataforma”, escreveu a agência espacial norte-americana, NASA, na sua conta na rede social Twitter, que emitiu em directo o lançamento.

De acordo com a NASA, a Crew Dragon será o primeiro veículo espacial construído e operado por uma empresa comercial norte-americana, a SpaceX, concebido para que humanos aterrem na Estação Espacial.

Por enquanto, o único passageiro foi um manequim de teste, ao qual foi dado o nome de Ripley, uma referência à personagem da saga de filmes Alien, do realizador Ridley Scott.

Para o final do ano estão previstas as missões tripuladas, de acordo com a empresa SpaceX, do empresário Elon Musk.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A cápsula espacial deverá alcançar a estação espacial no domingo de manhã, 27 horas após a descolagem.

“Isto é extremamente importante. Estamos na iminência de lançar astronautas norte-americanos em foguetes norte-americanos, a partir de solo norte-americano, pela primeira vez desde a reforma dos vaivéns espaciais em 2011”, disse o administrador da NASA Jim Bridenstine, que esteve com Elon Musk na plataforma de lançamento, na sexta-feira.

A NASA virou-se para empresas privadas, a SpaceX e a Boeing, financiando-as para que construam e operem novas cápsulas para transporte de astronautas de e para a estação espacial.