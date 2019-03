É o fim de uma era. SIC ultrapassa TVI nas audiências mensais pela primeira vez em mais de 12 anos

Foram precisos 12 anos e meio — e um empurrão de Cristina Ferreira —, mas Fevereiro inverteu os lugares da SIC e da TVI. Pela primeira vez, as audiências da SIC conseguiram ultrapassar as audiências da estação TVI. A margem de diferença não foi muita, bastou apenas uma décima, mas foi o suficiente para a SIC destronar a TVI do pódio, apurou o PÚBLICO junto de fonte da SIC. A liderança da SIC não acontecia desde Julho de 2006.

Nos últimos meses, a conquista do resultado histórico foi feita a passo lento — mas certeiro — do primeiro lugar das audiências. Fevereiro foi o mês da recompensa para a estação, que recentemente se mudou para novas instalações, em Paço de Arcos. Em mês de mudanças, a SIC conquistou audiências mensais de 18,6%. A TVI não ficou longe, mas caiu para o segundo lugar com 18,5%.

O momento foi festejado nos estúdios da estação com a presença do presidente executivo do grupo Imprensa (SIC), Francisco Pedro Pinto Balsemão, do director-geral de informação da SIC, Ricardo Costa e pelo director-geral de entretenimento e director de programas da SIC — com música e espumante.

Em comunicado, a SIC confirma a liderança e detalha que "o canal manteve a tendência de subida das audiências, que se verifica acentuadamente desde o último trimestre de 2018, quando passou a liderar as tardes dos dias úteis, fruto dos resultados de Casados à Primeira Vista, Júlia ou a telenovela Gabriela".

A SIC é ainda a única estação a crescer em relação ao ano anterior, tendo passado de um share total de 16,5% em Fevereiro de 2018 para um share médio de 18,6%, informa a empresa responsável pela comunicação da SIC.

Os resultados da SIC reflectem também o investimento da estação de Paço de Arcos na contratação da apresentadora Cristina Ferreira, que empurrou a estação para o primeiro lugar de audiências e atingiu os melhores resultados da manhã da SIC desde 2002 e colocou a estação a vencer nos dias úteis.

Para além das audiências, também os resultados do grupo Impresa divulgados esta quinta-feira mostram um regresso aos lucros. De acordo com o Jornal de Negócios, a Impresa regressou aos lucros em 2018, com um resultado positivo de 3,1 milhões de euros, após ter registado perdas de 21,6 milhões no ano anterior.