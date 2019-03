Caso do Bairro da Jamaica: MP pede pena suspensa e multas para detidos na manifestação

O Ministério Público (MP) pediu esta sexta-feira, no âmbito do processo em que estão a ser julgados quatro jovens detidos na manifestação na sequência do caso do Bairro da Jamaica, pena suspensa para todos os crimes imputados aos arguido B.A., prisão com substituição por multa para dois dos jovens, B.F. e de J.J., e apenas multa para T.

A procuradora manteve assim a acusação a quatro jovens que participaram na manifestação de dia 21 de Janeiro, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. A manifestação foi organizada como protesto contra a violência policial e em solidariedade com uma família daquele bairro.

Dois dos arguidos respondiam pelos crimes de ofensas à integridade física e participação em motim; outros dois jovens por injúrias e ofensa a integridade física qualificada na forma tentada. Todos negam as acusações — e três dos quatro referem que os agentes os ameaçaram por estarem a filmar a manifestação.

A leitura da sentença está marcada para o próximo dia 7 de Março.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O protesto de dia 21 começou no Terreiro do Paço, em frente ao Ministério da Administração Interna, prosseguiu até ao Marquês de Pombal e no regresso pela Avenida da Liberdade acabou com a polícia a atirar balas de borracha e a acertar em alguns manifestantes — a PSP justificou a acção com a necessidade de dispersar e de se defender de “pedras” que lhe foram atiradas.

O motor da manifestação foi um vídeo que se tornou viral, gravado no dia anterior, no qual se vê um grupo de agentes da PSP, pelo menos sete, a chegar numa carrinha. Primeiro um dos polícias aproxima-se de um homem que está a agarrar o braço de um rapaz e, sem que ele tenha reagido, dá-lhe dois socos e uma joelhada (é Fernando Coxi, de 63 anos).

O filho Hortêncio agride os polícias — será depois detido e vai a tribunal para julgamento sumário. A família reage: a mulher, Julieta Joia, de 52 anos, vai em sua defesa e é empurrada por um polícia, cai ao chão de imediato; a filha também intervém no conflito e fica igualmente deitada, depois de empurrada.