Rio diz que só o PSD pode substituir o PS num futuro Governo

Rui Rio encerrou as jornadas parlamentares do PSD, no Porto, com um discurso longo em que fez um diagnóstico económico do país, propôs a sua estratégia alternativa e colocou o partido como o único capaz de substituir o PS num futuro Governo. Uma posição que choca com a estratégia do CDS, que se tem apresentado como a “única alternativa” a um executivo socialista.

Perante uma sala cheia de deputados que bateram palmas durante a intervenção, o líder do PSD defendeu ser preciso “fazer diferente” para o “Portugal de amanhã”. Melhor gestão, mais rigor, menos compadrio, mais coragem, mais reformismo, mais crescimento económico, um discurso político de verdade e de coragem”, disse, defendendo que para executar esta estratégia “só há uma possibilidade, é o PSD ganhar as eleições. Isto é factual”. Recebeu palmas e concluiu: “Não é uma questão de concordar ou discordar. Para o próximo Governo não ser dirigido pelo PS só há um partido com possibilidade de o substituir”.

Foi o remate de um discurso em que começou por tentar desmontar não as “fake news” [notícias falsas] mas as “meias verdades” do Governo, que reclama ter criado emprego, reduzido o défice e a dívida. Rio contrapôs: o emprego é de “fraco valor acrescentado”, o défice foi reduzido à custa de cativações “cegas exageradas e pouco prudentes” e a dívida cresceu mais 20 mil milhões do que em 2015. O líder do PSD prosseguiu o ataque ao Governo por não ter apostado num crescimento “sustentado” e permitir uma “degradação brutal dos serviços públicos”, além de uma carga fiscal recorde.

Rui Rio chamou ainda a atenção para o endividamento externo – “que foi o que trouxe a troika para Portugal” – e para o aumento do crédito ao consumo. “Espero que a banca tenha aprendido alguma coisa com o que se passou em Portugal […] espero que o Banco de Portugal tenha aprendido”, disse, lembrando que o regulador fez recomendações aos bancos mas escusou-se a avaliar esses alertas. Rio deixou um apelo para que tanto o Governo, que “tem meios de incentivar a poupança, como o banco de Portugal actuem” caso os números do crédito ao consumo ultrapassem uma linha vermelha.

Apontando o crescimento económico como eixo central da sua estratégia, o líder do PSD defendeu que tem de se fazer “alguma coisa pelas exportações”, adoptar políticas públicas amigas do investimento e “desburocratizar” o país, sem concretizar medidas. Rui Rio enumerou ainda o “funcionamento da justiça”, uma “legislação laboral amiga do investimento, um apoio cada vez maior ao investimento científico, e uma solução política estável já que actualmente “dizem mal uns dos outros” e depois votam ao lado do PS.

A propósito do nível de investimento público, o líder do PSD aproveitou para criticar o candidato socialista às europeias e ex-ministro das Infra-estruturas. “É de 31 de boca, ou seja, não fizeram nada e a dada altura começaram a apresentar projectos, mas é 31 de boca, e promover aquele que já sabiam que seria o candidato”, apontou.

Durante o painel da manhã, dedicado ao “Portugal que queremos”, um dos oradores, o ex-presidente da Entidade para a Comunicação Social (ERC) Carlos Magno defendeu que há “brigadas ideológicas”, partidos e “governos” a “produzir fake news”. O antigo jornalista disse desconhecer se isso acontece no PSD, mas não tem dúvidas de que existe noutros partidos. “Não sei se o PSD produz fake news, mas aqueles partidos que decidiram abrir campanha contra as fake news têm uma grande fábrica e actividade de fake news”, afirmou, deixando um apelo veemente: “Por favor não legislem” sobre esta área.

Carlos Magno pediu apenas aos partidos para “separar o que é informação do que é entretenimento”, apelando a que os partidos legislem sobre “o acto jornalístico como existe o acto médico”, embora tendo ouvido na sala por parte de deputados que o acto médico não é consensual. O antigo jornalista referiu que uma entrevista feita por Cristina Ferreira e por José Alberto Carvalho "é a mesma coisa para muita gente". E recordou o caso de Artur Baptista da Silva, que se fez passar por um responsável das Nações Unidas e foi entrevistado nessa qualidade por Nicolau Santos, então jornalista, e actual presidente da Lusa (e que estava no painel enquanto moderador) para lembrar que “todos os dias há Artur Baptista da Silva na comunicação”.