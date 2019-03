No centro histórico de Coimbra, a “arquitectura vive do ambiente”

Entre as casas coloridas da Rua do Loureiro, em Coimbra, há uma fachada pintada de fresco. No centro histórico da cidade, o tom rosa caracteriza o prédio Loureiro 59. A cor branca do interior, o predomínio da madeira reutilizada e a decoração e organização "práticas" propõem renovar um espaço outrora "claustrofóbico"; com quatro suites e cinco estúdios, o edifício agora reabilitado destina-se a alojamento local.

Em conversa com o P3, José Pedro Lima, arquitecto formado na Universidade de Coimbra e autor da obra, revelou que uma das principais preocupações era aproveitar ao máximo a área de um "lote muito estreito e comprido". A valorização da luz natural influenciou a escolha da cor interior e do tipo de piso. A clarabóia e as janelas do prédio foram complementadas pelo "soalho e pelo branco que reflectem a luz" e o estúdio do piso térreo é iluminado pela luz de um pátio exterior.

"Manter os sistemas construtivos que existiam" no edifício também foi preocupação do arquitecto, que quis ser práctico e valorizar os materiais preexistentes: "são antigos, são bons e facilmente versáteis". Nesta linha de raciocínio "pragmática", tijolos, madeiras, entre outras estruturas, foram reaproveitados, principalmente para decoração das paredes e mobiliário.

Vários dos elementos da estrutura base do prédio mantiveram-se intactos, como a fachada, caixilhos das janelas ou as vigas de madeira dos quartos. Para José Pedro Lima, estes projectos de reabilitação devem preservar a identidade local ao "respeitar o ambiente do centro histórico". "A arquitectura vive de ambientes e é preciso transpor esses ambientes para dentro das obras", concluiu.