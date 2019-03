No outro dia vi que um vídeo de 8 minutos estava acompanhado de uma transcrição para a "malta mais velha" que gosta mais de ler do que de ver vídeos.

Não é só gostar mais de ler – a transcrição lia-se em 30 segundos. Tempo poupado: sete minutos e meio. Mesmo a malta mais nova que vê vídeos com o dobro da velocidade gasta quatro minutos a vê-lo. Para além disso, é insuportável ver vídeos em que está uma pessoa a dizer o que lhe vem à cabeça na esperança que diga alguma coisa de jeito.

Ler é a maneira mais rápida de absorver informação. Mas escrever é obviamente mais lento do que falar. Não faz sentido gastar tanto tempo e tanta energia a mexer em teclados só para transmitir mensagens simples através do telemóvel.

“A chave-inglesa que tu querias já não está em promoção. Compro na mesma?” leva uma eternidade a escrever. Não era melhor telefonar?

Telefonar está a tornar-se uma raridade. Sendo assim, quando se telefona é uma ocasião especial, cheia de cerimónia, em que seria de mau tom uma pessoa despachar-se. O perigo do “estás-me a despachar?” está sempre presente.

No tempo em que só havia telefones fixos, quando ninguém tinha computador, as pessoas safavam-se com telefonemas extremamente curtos, até por serem caros. “É só para dizer que cheguei” era um clássico de aeroporto. O equivalente escrito era o telegrama de saudosa memória. Obrigava-nos a sermos concisos.

Fazem-nos falta esses microtelefonemas, sem saudações, inquéritos médicos ou abraços para todos, para não perdermos tanto tempo a acariciar teclados.