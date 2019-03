Venezuela e os emigrantes portugueses

Parece ter desaparecido da comunicação social a preocupação com a situação da comunidade portuguesa e luso-descendente na Venuzuela. Este problema foi definido como prioritário pela diplomacia nacional em relação àquele país, pela voz do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. Mas actualmente, com o agudizar da crise política e humanitária, nada se sabe sobre a ajuda do Governo a estes emigrantes, a não ser a tentativa frustrada de reforçar a segurança da embaixada portuguesa.

Paulo Rangel escreveu um longo artigo sobre a fracassada tentativa de entrada de ajuda humanitária (proveniente dos Estados Unidos e do Brasil), mas nada diz sobre o que está a ser feito pelos nossos compatriotas (artigo de 26 de Fevereiro), centrando-se no conflito político.

E no dia seguinte, o investigador José Pedro Teixeira Fernandes, faz uma análise mais aprofundada sobre o mesmo tema, mas repetindo a mesma omissão. Será que a situação dos emigrantes portugueses e luso-descendentes passou a ser assunto secundário ou um não-assunto?

Luís Filipe Barroso, Lisboa

A direita está amnésica

A direita extremada, CDS-PSD, tem uma condução política hipócrita, tentando fazer de conta que não desgovernou Portugal. Renega o passado, com o maior despudor, defendendo e exigindo agora um rumo inverso. A seriedade não faz parte do seu léxico político… A líder do CDS atinge o cumulo do cinismo, ao andar por Lisboa a falar sobre despejos, sendo ela a autora da Lei das Rendas, na prática, uma lei que tem servido para despejar, sobretudo, gente antiga e vulnerável. Sei do que falo, pois frequento e dialogo com os concidadãos de Alfama. Os relatos desprotegidos de quem está à beira de ser despejado de suas casas, são comoventes e lancinantes.

Vítor Colaço Santos, Areias

ADSE, a saúde é um negócio

Qualquer hospital ou clínica privada tem de gerir o seu negócio de forma equilibrada, gerando lucros que lhes permitam reinvestir e garantir os postos de trabalho do seu pessoal. Afirmar que a saúde não é um negócio é a retórica mais canhestra a que, infelizmente, estamos habituados. Se os hospitais e clínicas privados não tivessem uma gestão de qualidade o seu futuro seria o encerramento... já no sector público da Saúde o mesmo pode gerar prejuízos milionários.

Quanto à ADSE, tive uma experiência peculiar: geri uma clínica dentária à qual a ADSE propôs a colaboração. A tabela convencionada era miserável, mas, porque a ADSE comporta um elevadíssimo número de associados é sempre apetecível por forma a rentabilizar a capacidade instalada e, eventualmente, atrair outros pacientes fora da convenção. Acompanhei de perto os resultados durante um ano e cheguei à conclusão que a clínica por mim gerida perdia dinheiro com a ADSE... Cancelei o contrato porque, das duas uma, ou enganava a ADSE, como muitos prestadores fazem, com tratamentos desnecessários ou facturação de tratamentos não realizados, mas tal não era a prática daquela clínica, rigorosa com a sua prática, pelo que, não me restou outra hipótese que dizer não à ADSE

Ezequiel Neves, Lisboa