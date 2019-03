Sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter abala Peru

Um sismo com magnitude 7,1 na escala de Richter atingiu esta sexta-feira o Peru, com o seu epicentro 67 quilómetros de Juliaca, no sudoeste do país, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

O sismo teve um hipocentro a 258 quilómetros de profundidade.

De acordo com os dados analisados, o cenário de tsunami está afastado, afirma o Centro de Alerta do Tsunami do Pacífico.