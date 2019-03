Activista negro assume presidência de grupo neonazi para o destruir

Um activista negro que se tem dedicado a combater grupos que defendem a supremacia branca nos EUA tornou-se líder de um grupo neonazi com o objectivo de o destruir a partir do interior.

O reverendo James Hart Stern tornou-se director e presidente do Movimento Nacional Socialista (NSM, na sigla original), um dos maiores e mais antigos grupos neonazis nos EUA, em Janeiro e irá representá-lo num julgamento, de acordo com a Associated Press.

O NSM, sedeado em Detroit, é um de vários grupos que enfrenta um processo judicial pelos ataques com motivação racista durante a marcha convocada por nacionalistas em Charlotesville, na Virgínia, em 2017. De acordo com documentos judiciais citados pela AP Stern fez um pedido junto de um tribunal federal do estado para emitir uma sentença contra o grupo, com o objectivo de enfraquecer a sua defesa no julgamento.

Stern chegou à liderança do NSM em Janeiro, substituindo Jeff Schoep, segundo os registos empresariais do Michigan, mas desconhecem-se os contornos do processo de mudança de direcção. Nem Stern nem Schoep comentaram as notícias.

Segundo Matthew Heimbach, que até ao ano passado pertenceu à direcção do NSM, havia desacordo entre o anterior líder e a militância de base quanto à estratégia que o grupo deveria seguir. Schoep, que liderava o grupo desde 1994, queria afastar o NSM da imagem neonazi e apelar a um apoio mais generalizado da população, enquanto parte dos membros “querem que se mantenha essencialmente como um bando de supremacistas brancos politicamente impotente”, disse Heimbach à AP.

O nacionalista considera que a chegada de Stern à liderança poderá mesmo destruir o NSM. “Penso que é um fim triste para uma das mais antigas organizações de nacionalistas brancos”, afirmou Heimbach, calculando que existam cerca de 40 militantes activos com quotas em dia.

Stern foi o responsável pela extinção de um dos capítulos do Ku Klux Klan, em 2016. Durante mais de um ano, Stern partilhou a cela na prisão – onde cumpria uma pena por burla – com Edgar Ray Killen, um dos principais líderes do Ku Klux Klan, condenado a uma pena de 60 anos de prisão pelas mortes de dois activistas pelos direitos civis em 1961.

Durante o tempo em que conviveram juntos, Killen acabou por conceder a Stern poderes de representação judicial, o que acabou por ser usado pelo activista para formalizar a extinção da célula do Ku Klux Klan comandada por Killen, em 2016.

Depois de passar cinco anos na prisão, Stern fundou o Racial Reconciliation Outreach Ministries, um grupo que tem como objectivo promover as boas relações e o diálogo entre diferentes grupos raciais nos EUA, de acordo com o South Poverty Law Center.