Uma rede para os alimentos serem mais seguros

O Sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais (RASFF) nasceu em 1979 com nove países europeus, até chegar aos actuais 28 da UE mais Suíça e Noruega. Portugal e Espanha aderiram à rede em 1986. Na história da rede contam-se várias crises a que teve de dar resposta, entre elas, laranjas com mercúrio, fraudes com vinho, contaminação radioactiva das colheitas, “vacas loucas”, dioxinas nas galinhas, resíduos de anticoncepcionais em alimentos, pistácio contaminado e vacas doentes polacas.