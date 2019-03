FC Porto

Em 1922, Simplício, futebolista do clube e artista gráfico, sugeriu juntar ao símbolo original o brasão de armas da cidade do Porto. A ideia era conjugar a simbiose perfeita entre a cidade e o clube. O brasão contempla vários símbolos da luta dos portuenses no cerco à cidade, no século XIX.

Em 1940, o regime do Estado Novo exigiu que as colectividades retirassem dos emblemas todos os símbolos referentes à monarquia – a cidade do Porto fê-lo com a retirada do dragão e da coroa, no brasão –, mas o FC Porto optou por manter esses elementos que pontificam no topo do emblema.