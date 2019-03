Este hotel abriu o "primeiro quarto de gelados do mundo"

Paredes em tons pastel, uma cama cor-de-rosa, almofadas com cor de cacau e um frigorifico com ar de marshmallow. No meio, há espaço para um baloiço. Este é o aspecto do primeiro quarto de gelados do mundo, com abertura marcada para esta sexta-feira, em Helsínquia, na Finlândia.

A criação deste doce refúgio resulta de uma parceria entre a principal produtora finlandesa de lacticínios, a Valio, e o hotel Klaus K Helsinki.

Tranquilize-se quem acha que esta será uma experiência gelada. O conforto está garantido e os gelados estão guardados no frigorífico do quarto. Então o que o torna especial? Além de tudo, o facto de todos os hóspedes deste quarto terem direito ao consumo ilimitado de gelado durante a sua estadia. Sim, ilimitado. E tem uma vantagem para os hóspedes com alergias alimentares: todos os gelados são isentos de lactose.

Para além da decoração temática, que inclui mobiliário vintage dos anos 30 e um design nórdico, os hóspedes poderão inspirar-se nos hábitos dos finlandeses que lideram a lista dos maiores consumidores de gelado do mundo.

A ementa, por entre cocktails com gelado ou a possibilidade de fazer tratamentos de spa enquanto, obviamente, se saboreiam gelados, inclui ainda delicadezas como estarem disponíveis os "filmes mais doces de sempre" ou a lista Spotify com as "canções mais doces de sempre".

O quarto é duplo e, à partida, só estará aberto até Setembro. As reservas disponíveis esgotaram rapidamente. Quem estiver interessado, poderá ir espiando o site do hotel, não é de estranhar que haja surpresas ou que a existência do quarto seja prolongada.

Para já, só há vagas para clientes da empresa de gelados, que realizará campanhas com ofertas de estadias - a Valio, com 105 anos de existência, está a celebrar o seu regresso à produção, ocorrida em 2018 após 14 anos de paragem.

Foto Ao centro, o Kaus K Hotel

O hotel Klaus K Helsinki é um design hotel já habituado a criar quartos especiais, incluindo alguns com ambientes baseados nas obras de artistas finlandeses.

