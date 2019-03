Portugal já tem uma Associação de Bloggers de Viagens

É oficial. Acaba de nascer a Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP), a primeira entidade a representar o sector e cujo principal objectivo passa pela regulação da actividade — nomeadamente através da criação de um código de ética — e pela valorização dos seus associados.

Fundada por nove bloggers de viagens portugueses, a ABVP tem, segundo Filipe Morato Gomes, autor do blogue Alma de Viajante e presidente da associação, três vectores fundamentais de actuação. Por um lado, lê-se em comunicado, “valorizar o trabalho do blogger de viagens aos olhos do mercado e de entidades externas”. Neste caso, a associação pretende funcionar como "interlocutora privilegiada" entre organizações de turismo locais e os bloggers portugueses para a organização de campanhas de promoção turística remuneradas. Em segundo lugar, quer “contribuir para capacitar os associados de ferramentas e conhecimentos para que possam ser cada vez mais competentes em cada uma das múltiplas vertentes do seu trabalho quotidiano”. Para isso, compromete-se em promover o intercâmbio de conhecimento entre os associados, convidando peritos externos a partilharem a sua experiência, através de acções presenciais (como workshops, palestras ou encontros informais). Por último, a ABVP trabalha para “criar um código de ética”, a seguir por todos os associados, em nome da transparência para com os leitores e eventuais parceiros.

Foto Filipe Morato Gomes

“O que queremos é que o trabalho dos bloggers de viagens portugueses seja cada vez melhor, aliando o rigor e a ética do jornalismo ao lado mais intimista e experiencial que faz parte da linguagem de um blogue”, acrescenta Rui Barbosa Batista, criador do blogue Bornfreee e outro dos mentores do projecto associativo. “Queremos contribuir para que os bloggers se vejam como companheiros de ofício, não como concorrentes”, explica Catarina Leonardo, do blogue Wandering Life. "Vamos crescer juntos", lança Catarina, terceiro elemento da direcção da ABVP — são fundadores da associação os bloggers João Leitão (João Leitão Viagens), Carla Mota (Viajar entre Viagens), Pedro Henriques (Espírito Viajante), Sofia Machado (Sofia na Austrália), Ruthia Portelinha (O Berço do Mundo) e Marlene Marques (Surfer Girl on the Move). “Para a constituição da equipa, procurámos uma mescla entre alguns dos maiores blogues de viagem do país com projectos mais pequenos. Em comum, o facto de serem todos de grande qualidade, terem princípios éticos e apurado sentido crítico”, salienta Rui Barbosa Batista.

A ABVP terá sede na cidade do Porto e presença online, onde se divulgam os passos para admissão de novos associados. “Todos os bloggers de viagens portugueses são bem-vindos, desde que estejam alinhados com os valores e princípios da associação”, remata Filipe Morato Gomes.