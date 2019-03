Dez festas em Lisboa e Porto para outros Carnavais

"I Love Baile Fox"

Esta sexta-feira, dia 1 de Março, a capital vai dançar ao ritmo do samba e do funk brasileiro no Centro de Congressos de Lisboa. A festa é organizada pela FOX e pelos produtores de “I Love Baile Funk”. A animação vai estar a cargo dos já indispensáveis DJs André Henriques, Gonçalo Ferro e Dresh e dos MCs Paulo Silver e Gonçalo Roque. Os No Maka, produtores de êxitos como Faz Gostoso de Blaya, estão também convidados. O primeiro lote de bilhetes para esta proposta carnavalesca, que vai durar até às seis da manhã, esgotou em poucos dias. O segundo lote tem o custo de 20 euros e os bilhetes podem ser adquiridos aqui.

​Late Night - Carnival Edition no Titanic

Já escolheste a tua máscara? O Titanic Sur Mer, em Lisboa, convida a uma noite de júbilo no sábado, dia 2 de Março. O Late Night - Carnival Edition, vai ter vibes africanas, hip-hop, reggaeton e, como não poderia deixar de ser, muito funk. O espaço abre as portas à 1h da manhã e a entrada é de 6 euros para mascarados e 8 euros para os que preferem deixar os disfarces em casa. Yong Boda e Las Diablas tratam do som.

Foto Paulo Pimenta

Sapataria: LGBT+

No sábado, dia 2 de Março, Lisboa prepara-se para receber a primeira edição da Sapataria: um evento direccionado ao segmento LGBT +/ Heterofriendly. O tema da festa: Shoes to Impress (sapatos para impressionar).

Assim, calça-te a rigor e brilha da pista de dança ao som de Odete Maria, Bonnie & Clyde e Pedro Khan. A localização é secreta e só será revelada por SMS no dia do evento. Os bilhetes só podem ser comprados por e-mail ([email protected]) e custam 10 euros.

Time Out: Carnaval do Rio (Tejo!)

No mesmo dia (e na mesma cidade), o Estúdio Time Out promete levar o Carnaval do Rio ao Mercado da Ribeira, no Cais do Sodré. Não vão faltar ritmos tropicais, uma roda de samba única e um concerto marcado pelos maiores clássicos da música brasileira.

Para um experiência autêntica, a organização convidou os Viva o Samba, um projecto nascido em Portugal inspirado nas rodas de samba do Brasil e o Tributo 100 anos de Samba, que reúne os clássicos da música brasileira num concerto. Para terminar a noite, o trópico-dançante dj set dos Tropikaoz, uma mistura de ritmos afro-latinos, brazilian-funky e electro cumbias.

As celebrações começam a partir das 22h e a entrada custa 10 euros por pessoa. Os bilhetes estão à venda na bilheteira Time Out (piso 0 do Mercado da Ribeira) e nos postos Ticketline.

Foto Paulo Pimenta

Os ritmos tropicais do Pérola Negra

Mais a norte, no Porto, o Pérola Negra recebe o som de Ohxalá, Kurup & Jaçira e de BirdZZie nas celebrações de Carnaval no dia 2 de Março, sábado. Das 23h às 6h esquece o frio do Vale do Douro e deixa que os ritmos tropicais do antigo cabaret te levem para o calor do Brasil.

Carnaval do Festival Feminista

O Carnaval mais feminista de Lisboa é nos Anjos70, no dia 4 de Março, véspera de feriado. A partir das 21h, a diversão é garantida com DJ Repha, DJ Carie e as Rainhas do Babado a animar a pista. Haverá ainda performances, pinturas faciais e projecção de alguns vídeos de acções feministas. Além de festejar o Carnaval, o evento é de angariação de fundos para o Festival Feminista que acontece em Maio. O custo de entrada são três euros.

Carnaval na ZDB​

Em 2019, a Galeria Zé dos Bois dedica-se ao Carnaval por inteiro e vai abrir os três pisos para uma festa com convidados musicais que vão agradar a todos. No dia 4 de Março, entre as 22h às 3h, Snake Radical e Novo Major vão estar responsáveis pelo terraço da ZBD, no piso de baixo será a dupla Ferve o Disco, Maria Reis e DJ Problemas que vão estar a cargo do som e o 49 a animação vai ser de NA O MI e Viegas. Mas não é só. A banda Baque do Tejo leva os ritmos brasileiros a todos os pisos. A entrada na festa é de apenas 3 euros para quem levar máscara e 5 euros para os restantes.

Foto Miguel Madeira

Mete Segunda - Carnaval, no Eskada

No dia 4 de Março, segunda-feira, o Eskada, no Porto, tem muitas surpresas reservadas para os noctívagos. O Carnaval celebra-se entre a 00h e as 6h ao som de Tiago Afonso - Nitro, Miguel Barros e Simone Francisco. R&b, 90's e reggaeton na ordem do dia. O custo da entrada vai variar entre os 5 e os 15 euros. A organização convida a ir mascarado mas não é obrigatório.

Entrudo Chic no Rádio-Hotel

​Dia 4 de Março, das 23h às 4h30, é dia de Entrudo Chic no Rádio-Hotel, em Lisboa. A entrada, neste dia, tem o valor de 10 euros. Com a música do dj Ricardo Coimbra e as intervenções do MC Gonçalo Roque, o Rádio-Hotel cumpre a tradição em mais uma festa de Carnaval onde se promete que não faltará boa música e, claro, boas máscaras.

Festa de Carnaval Blockbuster no ​Mercado do Bom Sucesso

Ainda está tudo a pensar nos Óscares deste ano. Por essa razão, o Mercado Bom Sucesso, no Porto, vai ter uma festa de Carnaval, com entrada livre, inspirada nos melhores filmes. No dia 4 de Março, segunda-feira, só há uma regra: escolhe a máscara da tua personagem de cinema e vai ao Mercado que, nesse dia, vai assemelhar-se a um estúdio de Hollywood. O ponto alto da festa está marcado para as 22h, altura em que os Cassette - Tributo anos 80 sobem ao palco.​