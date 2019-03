Sérgio Godinho e o brilho de Nação Valente no Porto

No Coliseu do Porto, na noite de 28 de Fevereiro, Sérgio Godinho fez do esperado reencontro com o seu público uma celebração festiva da sua música e dos seus caminhos. Com o disco Nação Valente por mote e Camané, Manuela Azevedo e Filipe Raposo por convidados (além dos indispensáveis músicos que sempre e tão bem o acompanham, reunidos n’Os Assessores), o cantor e compositor nascido no Porto há 73 anos apresentou um espectáculo inesquecível, que aqui vivamente se documenta, numa viagem pelos bastidores, pela sala e pelo palco.