Novo Banco vai pedir 1,15 mil milhões ao Fundo de Resolução

"Em resultado das perdas das vendas e da redução dos ativos legacy, o Novo Banco irá solicitar uma compensação de 1.149 M€ [1,149 mil milhões de euros] ao abrigo do actual Mecanismo de Capital Contingente (CCA). Este montante decorre em 69% das perdas assumidas sobre os activos incluídos no CCA e 31% devido a requisitos regulatórios de aumento de capital no quadro do ajustamento do período transitório dos rácios de capital e ao impacto do IFRS 9", refere o banco em comunicado.

Segundo o banco, o valor das compensações relativamente a 2017 e 2018 "totalizam 1,9 mM€ [1,9 mil milhões de euros] que compara com o montante máximo estabelecido no CCA de 3,89 mM€" (3,89 mil milhões de euros).

Em 2018, o Fundo de Resolução foi chamado a injectar cerca de 800 milhões de euros no antigo BES, e para este ano o Orçamento do Estado para 2019 (OE 2019) prevê um empréstimo até 850 milhões de euros para o mesmo fim.

O valor de mais de mil milhões de euros para o novo reforço do Fundo no Novo Banco tem sido notícia nas últimas duas semanas, mas já em Outubro António Ramalho admitia a possibilidade.

“A capitalização da instituição é uma inevitabilidade", afirmou António Ramalho, na conferência "O Futuro do Dinheiro", organizada pelo Dinheiro Vivo, TSF e EY, no âmbito do debate "Os Desafios da Banca no Portugal 20 – 30 e o futuro do dinheiro", que juntou a banca portuguesa. Questionado se o Novo Banco não exclui nova injecção de capital, António Ramalho afirmou: "De modo algum".