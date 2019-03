“Rótulos nitidamente enganadores” ainda estão por todo o lado

Das decisões de alto nível ao impacto no nosso quotidiano, neste programa falamos sobre a Europa que Conta, no âmbito da série especial do PÚBLICO que procura saber como as decisões tomadas em Estrasburgo e Bruxelas têm impacto na vida diária dos cidadãos europeus.

Esta semana, o foco são os direitos do consumidor, mais precisamente na segurança alimentar. Dulce Ricardo, coordenadora de Alimentação da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco), explicou à jornalista Joana Filipe o que é que poderia ser melhorado para garantir que os cidadãos sabem sempre o que estão a consumir.

Por exemplo, o que é possível saber sobre os produtos alimentares olhando apenas para os rótulos?

Explicamos ainda as cores do calendário do Parlamento Europeu, numa semana pintada de verde em que os eurodeputados estiveram mais ausentes de Bruxelas e Estrasburgo.

Na página especial A Europa que conta, leia a reportagem sobre as exigências de Bruxelas à indústria agroalimentar. A revisão da legislação alimentar europeia surge em resposta às exigências da iniciativa cidadã para banir o glifosato. O acordo provisório entre a Comissão, o Parlamento Europeu e o Conselho foi alcançado em Fevereiro, e deve ser confirmado em plenário nas próximas semanas.

Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.