Accionistas privados da TAP garantem que centro de operações não sai de Lisboa

O consórcio Atlantic Gateway, que reúne o grupo de privados que detém 45% do capital da TAP, sublinhou esta sexta-feira que irá manter o centro de operações (conhecido como hub) da transportadora área em Lisboa.

Em comunicado enviado às redacções, e após ter sido divulgado o acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) onde se clarifica que a empresa não pode ser obrigada a manter o hub na capital portuguesa – conforme ficou estabelecido no momento da reprivatização -, a Atlantic Gateway diz que a decisão “não altera em nada a posição deste consórcio que, desde o primeiro dia, garantiu que o hub da TAP deve ser em Lisboa”. Actualmente, a Atlantic Gateway conta com três accionistas: David Neeleman (dono de 40% do consórcio), Humberto Pedrosa (40%) e o grupo chinês HNA (20%).

Na altura da reprivatização, em 2015, apenas os dois primeiros estavam na estrutura de capital. Na ocasião, o governo formado pelo PSD e pelo CDS comunicou que a manutenção da sede e da direcção em Portugal ficava assegurada “por pelo menos dez anos", tal como as "licenças de exploração", as "ligações-chave" operadas pela empresa e as obrigações de serviço público. Em relação ao hub, explicou então o secretário de Estado dos Transportes, Sérgio Monteiro, o compromisso foi o de ficar em Lisboa durante “pelo menos 30 anos".

Agora, é o próprio consórcio que ganhou a corrida à TAP a sublinhar que, nessa altura, “David Neeleman referiu que «quando o Governo nos pediu a manutenção do hub por 30 anos, dissemos que podia ser por 100!»”. “Também Humberto Pedrosa”, diz o comunicado, “já havia garantido que «o hub da TAP não sairá de Lisboa»”.

“Esta posição não só não se altera face à decisão agora conhecida como, pelo contrário, é novamente reafirmada pela Atlantic Gateway. Continua a ser fundamental para a estratégia da TAP ter o seu hub em Lisboa, como plataforma preferencial entre as Américas e a Europa”, diz o consórcio.

A localização geográfica do país, é, aliás, uma das vantagens da transportadora aérea (onde o Estado detém 50% do capital), com toda a sua estrutura operacional já montada. “Portugal está muito bem posicionado para ser um hub para receber pessoas na Europa. Está apenas a 3300 milhas de Nova Iorque. Não há outra cidade grande no continente europeu que esteja mais perto do que está Lisboa”, refere Neeleman. O mercado norte-americano tem sido uma das grandes apostas da TAP desde que foi reprivatizada, com a abertura de novas rotas.

O que diz o tribunal europeu

O acórdão do TJUE que foi divulgado esta quarta-feira surgiu na sequência de um recurso da Associação Peço a Palavra interposto junto do Supremo Tribunal Administrativo (STA) com o objectivo de anular o caderno de encargos elaborado para a reprivatização da empresa.

Conforme se lê no comunicado do TJUE, esta associação, juntamente com quatro particulares, defendiam que algumas das condições do caderno de encargos violavam as liberdades de estabelecimento e de prestação de serviços da União Europeia.

O STA resolveu então clarificar junto do TJUE da conformidade com o direito da UE da “obrigação de manter em Portugal a sede e a direcção efectiva da empresa”, da “capacidade de cumprir as obrigações de serviço público” e do “compromisso de manter e desenvolver o centro de operações (hub) nacional existente”.

Afirmando que não se opõe às duas primeiras condições, já em relação à exigência de os investidores privados terem se assegurar o hub “constitui uma restrição não justifica à liberdade de estabelecimento”. Isto porque, acrescenta o TJUE, dificulta ou torna menos atractivo “o exercício dessa liberdade, na medida em que implica, para o adquirente, restrições à liberdade de decisão de que dispõem normalmente os órgãos da TAP SGPS”.

Para o TJUE, a “exigência relativa à manutenção da sede e da direcção efectiva da sociedade em Portugal é proporcionada à luz da referida razão imperiosa de interesse geral, uma vez que essa manutenção é indispensável para garantir os direitos de tráfego aéreo” reconhecidos nos acordos bilaterais celebrados entre Portugal e países lusófonos como Brasil, Angola e Moçambique, com os quais há “laços históricos, culturais e sociais específicos”.

“No entanto”, sublinha, a exigência de manutenção do hub “vai além do que é necessário para alcançar o objectivo pretendido de conectividade dos países terceiros lusófonos em causa”.

Agora, recorda o TJUE, cabe ao STA “decidir o processo em conformidade” com a decisão anunciada.