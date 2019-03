Susana Costa, Patrícia Mamona e Francisco Belo qualificados para finais

As duas atletas portuguesas que competiram na qualificação da prova do triplo salto dos Europeus de atletismo em pista coberta, que decorrem em Glasgow, conseguiram qualificar-se para a final.

Susana Costa terminou no segundo lugar, com um salto de 14,28m e obteve a qualificação directa, enquanto Patrícia Mamona foi quinta, com o seu melhor salto a ser de 14,11m e apurou-se graças à repescagem.

Já Francisco Belo qualificou-se para a final do lançamento do peso. Depois de um primeiro lançamento a 19,93m, foi a segunda marca que qualificou Francisco Belo, com 20,31m, o oitavo melhor registo, último dos que davam acesso à final, marcada para as 20h35 desta sexta-feira.

Já o recordista nacional Tsanko Arnaudov não conseguiu reeditar o apuramento para a final que conseguiu em 2017, quando foi quarto classificado, com o primeiro - e insuficiente - lançamento de 19,86m a permanecer como o seu melhor registo do dia, ao qual se seguiu um nulo e uma tentativa a 19,08m, terminando no 12.º lugar.

Eliminados foram Paulo Rosário e Emanuel Rolim, eliminados nas rondas de qualificação para a final da prova dos 1500 metros, o mesmo sucedendo a Cátia Azevedo nos 400m.

Rolim terminou a distância com um tempo de 3m46,62s, o sétimo melhor tempo, apenas à frente de dois atletas desqualificados na sua série, ficando de fora dos lugares de apuramento directo e da repescagem. Apesar de ser sétimo na tabela geral, o atleta luso conseguiu um tempo melhor do que quatro corredores qualificados para a final, que conseguiram lá chegar ao apurarem-se de forma directa em outras séries.

Paulo Rosário fez um tempo de 3m49,32s, na terceira corrida, bem longe do recorde pessoal, de 3m43,37s, terminando com o quinto melhor registo da sua série e o 18.º global, ficando também de fora da luta por medalhas.

Cátia Azevedo foi quarta da sua séria, com o tempo de 53,43s e acabou por não ser repescada para as meias-finais.