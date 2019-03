SAD do Benfica apresenta lucros de 14 milhões de euros

A SAD do Benfica apresentou esta sexta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) lucros de 14 milhões de euros no primeiro semestre da presente temporada. O passivo e a dívida também desceram em mais de 30 milhões, estando agora situados, respectivamente, nos 367,6 e 131,2 milhões de euros.

É o quinto ano consecutivo que os "encarnados" têm resultados positivos neste relatório, apesar de ter tido menos cinco milhões quando comparado com o mesmo período do ano anterior.

O clube justificou a redução na "nova política estratégica da Benfica SAD" que é "reter talento nas suas equipas".