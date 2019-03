Bruno de Carvalho expulso de sócio do Sporting

Bruno de Carvalho já não é sócio do Sporting. O Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting comunicou, na manhã desta sexta-feira, que o antigo presidente leonino foi expulso de sócio. Para além de Bruno de Carvalho, também Alexandre Godinho (vice-presidente do anterior Conselho Directivo e apoiante do ex-dirigente "leonino") recebeu ordem de expulsão de sócio do clube, sanção mais pesada prevista nos estatutos do clube.

O Conselho Fiscal e Disciplinar identificou 12 infracções disciplinares a Bruno de Carvalho, nas quais se incluem "a tentativa de bloqueio de contas e de usurpação de funções".

Bruno de Carvalho foi destituído e afastado da presidência a 23 de Junho de 2018. Em Assembleia Geral, os sócios votaram pelo afastamento do então presidente dos "leões". Bruno de Carvalho mostrou-se disposto a recandidatar-se à presidência do Sporting — conquistada por Frederico Varandas —, mas foi impedido devido à suspensão de um ano imposta pelo órgão disciplinar do Sporting.