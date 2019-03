Vão terminar os jogos de futebol à segunda-feira em Espanha

A Liga espanhola deixará de realizar partidas à segunda-feira a partir da próxima temporada, anunciou o presidente da federação de futebol Luis Rubiales.

"Não haverá mais futebol à segunda-feira. Na próxima época tentaremos que o futebol aconteça apenas aos sábados e domingos. Veremos o que acontece com as sextas-feiras, se todos chegarmos a um bom entendimento. O negócio é importante, mas os adeptos são ainda mais", disse o dirigente na sua conta na rede social Twitter.

Segundo a Reuters, o Athletic Bilbau é das equipas com mais jogos às segundas-feiras na presente edição da La Liga — oito em 25. Ainda assim, os adeptos do Alavés têm sido os que mais protestam contra esta tendência. Numa partida frente ao Levante em Fevereiro, precisamente a uma segunda-feira à noite, um grupo de apoiantes da equipa basca deixou as bancadas vazias cinco minutos após o apito inicial, pedindo a "morte do futebol moderno".

A Liga Espanhola realiza jogos à segunda-feira desde 2010, ano em que identificou a possibilidade de aumentar as audiências televisivas nacionais e internacionais com partidas nesse dia. No entanto, os números não confirmaram a expectativa.

Alemanha deu o exemplo, mas para mais tarde

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A liga alemã de futebol também deixará de ter jogos nas noites de segunda-feira, mas só para a temporada 2021/22. O anúncio já foi feito em Novembro de 2018. Os encontros serão reprogramados para serem disputados aos sábados e domingos, quando entrar em vigor um novo contrato de transmissão televisiva.

Os adeptos alemães também têm protestado contra os jogos à segunda-feira. Entre cartazes e cânticos de desilusão, os espectadores do jogo entre o Eintracht Frankfurt e o RB Leipzig, em Fevereiro de 2018, atiraram bolas de ténis para o relvado. A fúria dos adeptos e a limpeza do terreno de jogo obrigou que o início da partida fosse adiado várias vezes. No dia seguinte, num Nuremberga—Borussia Dortmund, a situação repetiu-se. Com jogos à segunda-feira ainda a acontecer na Bundesliga, o protesto poderá continuar a repetir-se nos estádios germânicos.