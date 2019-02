Violência doméstica: só este ano foram detidas pelo menos 50 pessoas

Desde o início de 2019 já foram detidas pelo menos 50 pessoas suspeitas de crimes relacionados com violência doméstica. Nos primeiros dois meses do ano morreram dez mulheres, a que se soma a morte de mais uma criança, vítimas de violência doméstica. Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros decretou um dia de luto nacional em memória de quem perdeu a vida por causa deste crime.

Não lhes conhecemos os nomes e sabemos apenas uma ínfima parte da sua história. São mulheres, umas mais novas, outras nem tanto, mas também pais e mãe vítimas deste crime. Só esta quinta-feira as autoridades policiais já emitiram três comunicados dando conta de agressores detidos por suspeita de violência doméstica.

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem de 32 anos não só suspeito de violência doméstica mas também por suspeita de ter violado a ex-companheira. Escalou o prédio e entrou em casa pela varanda, refere o comunicado. O operador de máquinas industriais obrigou a ter relações sexuais, sob a ameaça de “derramar a gasolina que transportava num recipiente em plástico e incendiar a habitação”. Houve mais episódios de perseguição e agressões. Depois de presente a tribunal, o agressor ficou em prisão preventiva.

Este foi a segunda detenção do ano feita pela PJ no âmbito de crimes relacionados com violência doméstica. A outra aconteceu a 21 de Fevereiro no Funchal, na sequência de um mandato de detenção europeu. Estes dois casos juntam-se a outros 48 da Guarda Nacional Republicana (GNR). É este o número de comunicados, contabilizados pelo PÚBLICO no site oficial da GNR, a dar conta de detenções de suspeitos da prática de violência doméstica e de alguns de apreensões de armas no contacto deste crime.

Foram pedidos dados ao gabinete de imprensa da GNR. O mesmo foi feito em relação à Polícia de Segurança Pública (PSP).

Esta quinta-feira a GNR divulgou dois comunicados noticiando duas detenções. A mais recente foi feita nesta quarta-feira em Portalegre, um homem de 45 anos. “É suspeito de agredir a sua esposa, uma mulher de 30 anos, e a sua filha menor, desde 2014”, diz o comunicado, que esclarece que o Tribunal Judicial de Portalegre lhe aplicou “as medidas de coacção de proibição de contacto com a vítima, proibição de se aproximar da residência, ou outros locais em que a vítima se encontre, e proibição de adquirir armas de fogo”.

No dia anterior um outro homem, este com 56 anos, foi detido em Coruche pelo crime de violência doméstica. O Tribunal Judicial de Santarém aplicou-lhe prisão preventiva. Ameaçou de morte, “com recurso a arma de fogo”, a mulher de 40 anos e os quatro filhos. A arma e sete munições foram apreendidas.

Um dia de luto

A ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Mariana Vieira da Silva, propôs Conselho de Ministros que decrete um dia de luto nacional pelas vítimas de violência doméstica e de violência contra as mulheres, no dia 7 de Março, véspera do Dia Internacional da Mulher. O anúncio foi feito na quarta-feira, no Parlamento na subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação.

Também nessa ocasião, a secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, deu dados sobre o programa para agressores em violência doméstica. Referiu que em 2018 havia 1307 agressores incluídos neste programa, entre 351 com processo de suspensão provisória de processo, 938 com suspensão de execução da pena e 26 com pena de prisão efectiva.

Sobre os projectos-piloto de formação a agressores em estabelecimentos prisionais, Rosa Monteiro adiantou que está a decorrer em duas prisões e abrange 34 agressores.