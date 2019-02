Professores: UGT ficará satisfeita se Governo aceitar contar tempo, mesmo que não seja para já

O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, desafiou nesta quinta-feira o Governo a assumir o compromisso de que respeitará a contagem integral do tempo de serviço dos professores, mesmo que tal só venha a ser concretizado no futuro.

"Tem que haver diálogo e, desse diálogo, tem que resultar uma aceitação inequívoca da parte do Governo em reconhecer o tempo de serviço prestado. É só isso que é preciso, um compromisso político", afirmou Carlos Silva aos jornalistas, em Viseu, no final de uma reunião do secretariado nacional da UGT.

Carlos Silva mostrou-se optimista, por considerar que "há muitas portas abertas".

Carlos Silva lembrou que o Governo já disse que pagará "o equivalente à quarta parte dos nove anos, quatro meses e dois dias".

No seu entender, o que os sindicatos querem é, "primeiro, o compromisso político de ver reconhecido o tempo" e, segundo, que o Governo "implemente desde já o pagamento" do período que decidiu.

"Depois abre a porta a um processo negocial, nem que seja na próxima legislatura, seja ou não seja o PS Governo. Porque, a partir do momento em que o Estado assume, pela posição do Governo, o compromisso de contagem, isso tem de ser contado mais cedo ou mais tarde", frisou.

Segundo o secretário-geral da UGT, durante a reunião em Viseu foi dito que isso "pode ser na próxima legislatura, pode ser nas duas próximas legislaturas". No entanto, "há uma coisa de que os trabalhadores não prescindem, é que o tempo do seu trabalho tem de contar para efeitos de progressão na carreira e também de reforma", avisou.

"Eu percebo que possa haver organizações sindicais que queriam já tudo discutido. O Governo não tem essas condições, nem quer assumi-las, mas para nós era importante que pudesse assumir a contagem integral do tempo", frisou.

Segundo o responsável, "havia uma predisposição para não se participar na reunião de dia 4 Março”, mas, depois da sua insistência, os sindicatos da UGT estarão presentes para negociar. "Nós não podemos voltar as costas à negociação, mesmo que venham lá com uma mão cheia de nada", acrescentou.

Em declarações ao PÚBLICO, o líder da Federação Nacional da Educação (FNE), Dias da Silva, que também esteve na reunião de Viseu, esclareceu que os sindicatos de professores da UGT, à semelhança dos restantes que integram a plataforma sindical, ainda não decidiram se estarão presentes na reunião de dia 4 pelas razões que já são públicas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nesta reunião deve começar a ser "discutido o que nunca foi abordado" e portanto muito dependerá da disponibilidade "do Governo em analisar, nesta sessão, a proposta sindical", disse Dias da Silva, frisando que "não houve qualquer alteração" na posição da FNE quanto às negociações em curso e o que está em causa nelas.

No que respeita à luta dos enfermeiros, Carlos Silva responsável saudou "a abertura da ministra da Saúde para recuperar o processo negocial", apesar de a considerar tardia. "É tardia, mas vale mais tarde do que nunca", sublinhou.

Carlos Silva realçou que a UGT espera que os processos relativos quer aos professores, quer aos enfermeiros, sejam desbloqueados, de forma a diminuir "a escala de conflitualidade social que o país vive nos últimos tempos".