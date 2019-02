Acidente com camiões e ligeiros na A6 faz 17 feridos

Dezassete pessoas ficaram feridas esta quinta-feira num acidente que envolveu cinco camiões e seis veículos ligeiros na A6, perto de Elvas, distrito de Portalegre. O trânsito está cortado no sentido Badajoz-Elvas, confirmou ao PÚBLICO o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre.

O CDOS confirma a existência de 17 feridos ligeiros — 16 foram transportados para o hospital de Badajoz e um para o hospital de Elvas.

O alerta para o acidente ao quilómetro 156 da A6, no sentido Caia-Marateca, foi dado às 7h54. Por volta das 9h00 estavam no local 43 operacionais, com o apoio de 21 veículos e um meio aéreo.

A A6 está cortada no sentido Badajoz-Elvas. A elevada quantidade de carga espalhada na via não deixa prever a hora de reabertura, de acordo com a mesma fonte.

O diário digital Linhas de Elvas esteve no local e captou imagens que mostram a dimensão do acidente.