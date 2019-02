Constitucional recusa analisar reclamação de Duarte Lima

O Tribunal Constitucional (TC) recusou analisar uma reclamação contra a não admissão do recurso apresentado a 16 de Janeiro por Duarte Lima no caso Homeland/BPN, no qual o ex-deputado do PSD foi condenado a seis anos de prisão.

"Decide-se indeferir a reclamação deduzida pelo recorrente, mantendo-se a decisão reclamada de não admissão do recurso que pretendeu interpor para o Plenário do Tribunal Constitucional da decisão da conferência que confirmou a decisão sumária de não reconhecimento do objecto do recurso, por intempestividade", pode ler-se no acórdão do conselheiro José Teles Pereira (relator), Cláudio Monteiro e João Pedro Caupers, datado de 20 de Fevereiro e divulgado esta quinta-feira no site do TC.

A decisão culmina uma série de reclamações da defesa de Duarte Lima, por forma a evitar o trânsito em julgado da condenação a pena de prisão por burla qualificada e branqueamento de capitais no caso Homeland/BPN.

Desconhece-se, para já, as implicações que esta decisão terá para o eventual desfecho final do processo Homeland.

Duarte Lima recorreu a 16 de Janeiro para o plenário do TC, evitando começar a cumprir a pena de seis anos de prisão a que foi condenado.

Segundo o Observador, a defesa de Duarte Lima já requereu aos autos que o advogado cumpra a pena de prisão de seis anos a que foi condenado pelo Tribunal da Relação de Lisboa prática dos crimes de burla qualificada e branqueamento e capitais num Hospital Prisão do sistema prisional português.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Duarte Lima foi condenado em primeira instância, em Novembro de 2014, a dez anos de cadeia, pela co-autoria material de um crime de burla qualificada e outro de branqueamento de capitais, no processo BPN/Homeland, relacionado com a aquisição de terrenos no concelho de Oeiras para a construção do Instituto Português de Oncologia com um empréstimo do BPN.

Posteriormente, recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa, que, em Abril de 2016, lhe reduziu a pena para seis anos de prisão.

Desde então, Duarte Lima tem apresentado vários recursos e reclamações para o Supremo Tribunal de Justiça e para o Tribunal Constitucional.